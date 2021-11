Skal strøyme friskt Nordsjøvatn gjennom landanlegget

Nyheter

Vi møter to av gründerane, dagleg leiar Hans Haddal og rådgjevar Ola Sveen på den hektiske byggeplassen på Gjørøy i Bulandet. Etter veker med synnjakuling og haustregn, skimtar vi endeleg sola gjennom nokon revner i det drivande skylaget. Gravmaskinene er i full sving med gravearbeid til sjøvatn-inntaket mot nord og på sjølve anleggsområdet, der dei første kara er komne på plass i byggegropa godt under havnivå. Sjøvatn skal pumpast inn i eit høgdebasseng 5 meter over havnivå, som gir naturleg trykk på vatnet gjennom anlegget.