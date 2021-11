Tårene trilla då Anne Grethe fekk sjå overraskinga frå ungdommen: – Eg vart veldig rørt

Då ungdommen fekk spørsmål om kva som var viktig for ungdomsklubben i Måløy var svaret tydeleg, Anne Grethe! Og for å hylle henne måla dei like godt eit grafittibilete av henne i helga.