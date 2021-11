Havlandet først med landbasert slaktelaks

Nyheter

Ein milepæl for selskapet Havlandet Ras Pilot, som no har gjort ein første dokumentasjon på at dei kan innfri dei biologiske og kommersielle føresetnadene for ei storskala utbygging av landbasert oppdrett. INC-konsernet har visjonar om eit fullskalaanlegg med 10.000 tonn laks på baseområdet i vest, men dei skal også satse på eit stort RAS-anlegg for torsk.