Denne gjengen var lærere og rektor ved skolen for 24 år siden

Vågs­øy/Kinn: Det­te er de som var læ­re­re (og rek­tor) på Skram sko­le i Mål­øy høs­ten 1997. De sit­ter i det støypte am­fi­et mel­lom sko­le­byg­nin­ge­ne.



For­an f.v. Atle Ten­ne­bø, Stig Hermann Hagen, rek­tor Lise Ten­ne­bø, Ma­rit Gang­sø Sør­poll, Ma­rit Sæt­ren, In­ge­liv Vetr­hus, Be­rit Midt­gaard, Tove Hol­vik, Rann­veig Sil­den og NN (stu­dent, as­si­stent del­tid).



Bak f.v. Arne Gjer­vik, In­gunn Frøy­en, Leif Brei­da­len, Fro­de Hel­ge­stad, Do­ris Christensen, Eli Hod­ne­fjell, Jo­han­ne Ma­rie (Mia) Strand, To­ril Os­munds­vaag, Anne Søn­der­land og Liv Hu­se­våg.



Lise Ten­ne­bø var rek­tor ved Skram sko­le i 24 år, fra som­me­ren 1987 til som­me­ren 2011, da hun gikk av med pen­sjon. Før hun blei rek­tor var hun læ­rer ved sko­len, og det var hun fra 1968.



Skram sko­le blei bygd i 1920, sei­ne­re på­bygd på 1970-tal­let og midt på 1990-tal­let. Kinn kom­mu­ne­sty­re ved­tok i sep­tem­ber i år at heile sko­len skal ri­ves for å gi plass til en ny sko­le på tom­ta.



Ele­ve­ne er nå for­delt på mo­dul­sko­len på Ten­ne­bø (2. – 6. klas­se), lo­ka­ler i Sam­funns­hal­len (7. klas­se) og det som tid­li­ge­re var Skramsmarka bar­ne­ha­ge i Mål­øy (1. klas­se). Det­te er ei mid­ler­ti­dig ord­ning, i på­ven­te på at ny sko­le skal byg­ges.