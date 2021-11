Har signert ny stor avtale med verdenskjent bilprodusent

Nyheter

Avtalen vil hjelpe Daimler å nå sine mål om å bli et karbonnøytralt selskap. Daimler bruker den globale IT-giganten Infosys til drift av IT infrastrukturen. Infosys leverer «Green Data Center as a Service» til Daimler fra anlegget i Nordfjord. Med bakgrunn i avtalen inngår Infosys og Lefdal Mine Datacenter et partnerskap om å levere tjenester også for andre globale kunder som ønsker grønne datasenterløsninger for å nå sine klimamål.