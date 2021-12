Har montert første tank

– Vi sel oss ikkje inn på «storytelling». Det vi bygger her har industriell substans

Dagleg leiar Trond-Inge Kvernevik i OFS Måløy har klokkartru på at konseptet som selskapet har utvikla for landbasert oppdrett blir ein suksess. No er den første tanken på plass i pilotanlegget i Barstadvika ved Måløy.