Flere elever koronasmittet ved den videregående skolen

Fjordenes Tidende er kjent med at konstituert rektor Hallgeir Hansen ved Måløy vidaregåande skule onsdag har sendt ut en melding til alle elever om at det tirsdag kveld ble funnet positive koronaprøver blant elever ved skolen.

Ein tilsett og fire bebuarar ved omsorgssenteret har fått påvist korona Ein tilsett og fire bebuarar ved ei avdeling på Hogatunet bu- og behandlingssenter på Nordfjordeid har fått påvist covid-19. Tysdag ettermiddag fekk ein tilsett ved avdelinga «Fossen» på Hogatunet bu- og behandlingssenter påvist covid-19 etter hurtigtest.

– Det som er reglene per nå, er at de som er syke skal være hjemme. Alle som blir syke nå i denne perioden bør teste seg med hurtigtest, og vente med å komme tilbake til skolen til de har et negativt svar på testen. Dersom du er frisk, kan du møte på skolen som vanlig, selv om du går i samme klasse som dem som er smittet. For de som ønsker å teste seg, så har vi fremdeles en del hurtigtester på skolen, skriver Hansen i meldingen til elevene.

Elevene oppfordres til å ta kontakt med sine kontaktlærere, eller med rektor direkte, om de har spørsmål.

Rektor minner også elevene om å være ekstra forsiktige, med tanke på å holde avstand og holde god håndhygiene i en periode framover.