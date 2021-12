Tre nye smittetilfeller – smitteveien kjent

Nyheter

– Smittekilden er kjent, og alle er satt i isolasjon. Det er ingen mistanke om ytterligere spredning knyttet til disse tilfellene. Med bakgrunn i smittesituasjonen rundt oss, ber vi likevel om at alle passer på og har lav terskel for testing. Med bakgrunn i testsikkerheten til en hurtigtest er det viktig at man passer på å gjenta en slik test dersom man har mistanke smitte, da vi ser at der er en del slike tester som blir falske negative.

Oppedal peker også på den generelle nasjonale anbefalingen om bruk av munnbind ved kontakt med helse- og omsorgstjenesten, på kjøpesenter og i kollektiv transport.

– Det er høy infeksjonsbyrde i befolkningen generelt, og dette kan være et godt smitteforebyggende tiltak også for andre luftveisinfeksjoner