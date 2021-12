– Å skyve Skram skole-prosjektet ut på ubestemt tid vil framstå som et svik

Geir Oldeide (Rødt) og flere av representantene i formannskapet mente det var svært uheldig at Skram skole er tatt ut av budsjettframlegget til kommunedirektøren for inneværende økonomiplanperiode, og vil jobbe for å få denne investeringen inn igjen.