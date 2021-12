– Vi er valgt inn for å forvalte Kinn, men Høyre opptrer uansvarlig og har satt oss alle i politisk limbo

Frank Willy Djuvik mener at Høyre opptrer uansvarlig etter at årsmøtet i partiet denne uken fattet vedtak om at partiet skal respektere en folkeavstemming om Kinn kommune, gitt at konsekvensene av en eventuell oppløsning blir tydelig avklart på forhånd.