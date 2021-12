Alle sa torsken var daudfødd som oppdrettsfisk, men eit lite miljø hadde trua. No kjem gevinsten av vågestykket 

Nyheter

Etter finanskrisa i 2008 kollapsa torskeoppdrettsnæringa, men gründerane i INC hadde trua på at det var klokt å ta vare på stamfisken. Halvard Hovland er fagmannen som i 20 år har fått utvikle eit unikt genmateriale av torsk for INC-konsernet, parallellt med produksjon av rensefisk for lakseindustrien. No er etterspurnaden etter torskeyngel skyhøg.