Brei einigheit om at ein ikkje ønsker ei stor auke i eigedomsskatten

– Vi kjem ikkje til å gå for auke i eigedomsskatten som ligg inn i framlegget til økonomiplan frå kommunedirektøren. Det er vi heilt klare og tydelege på, sa Silje Ødegård Standal i formannskapet tysdag, og la til at Arbeidarpartiet er klar over at det er eit utfordrande budsjettt.