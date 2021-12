Nyheter

– Ein ser no at dei fleste vil kome i kontakt med koronaviruset før eller seinare. Eg brukar å seie at å ikkje vere vaksinert no er som å køyre bil utan bilbelte. No må ein rett og slett forvente at ein vil krasje, og beskytte seg best mogleg, seier kommunelege Kjell Arne Nordgård til Fjordenes Tidende.