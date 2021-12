Bordgleder skal skille mellom sal til kommunen og eksterne kundar

Nyheter

– Dette er ei oppfølging av kontrollutvalet si behandling av årsrekneskapen for 2020. For i 2020 hadde føretaket eit negativt driftsresultat på 74.894 kroner, og det hadde dei etter å ha hatt ei omsetttingasauke på 32 prosent, sa leiaren i kontrollutvalet, Kjell Heggen, som bakgrunn for saka.