Det er Stad kommune som opplyser om dette fredag ettermiddag.

– Ved Hogatunet bu- og behandlingssenter var ein frå tidlegare i veka kjent med at fire bebuarar og ein tilsett på avdeling «Fossen» hadde fått påvist covid-19. Situasjonen er kartlagt vidare med PCR-testing, og svar viser at ein anna bebuar i same avdeling også er smitta, skriv kommunen.

Det er då totalt fem smitta bebuarar i avdelinga. Det er elles ikkje funne fleire nye smittetilfelle blant bebuarar eller tilsette.