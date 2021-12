Over 30 smitta i Kinn, men ingen er alvorleg sjuke

Nyheter

– Ein ser no at dei fleste vil kome i kontakt med koronaviruset før eller seinare. Eg brukar å seie at å ikkje vere vaksinert no er som å køyre bil utan bilbelte. No må ein rett og slett forvente at ein vil krasje, og beskytte seg best mogleg, seier kommunelege Kjell Arne Nordgård til Fjordenes Tidende.

Det er no aukande smitte i Kinn og dei nærliggande kommunane. Trenden har vore stigande dei siste fjorten dagane.

– Vi har registrert cirka 30 smittetilfelle i Kinn kommune dei siste to vekene, men forventar ei betydeleg auke dei nærmaste dagane. Det er ein skilnad på heimetestar og laboratorietestar som kan bekrefte resultata frå heimetestane.

Smitten er noko lunde jamt fordelt mellom dei to kommunesentera Florø og Måløy, det er hovudsakeleg den yngre delen av befolkninga som har blitt smitta i dette utbrotet.

– Vi har ingen alvorleg sjuke. Dei fleste får svært milde symptom, og det er takka vere vaksinen, og det at den beskyttar godt mot alvorleg sjukdom. Den beskyttar dessverre ikkje så godt lenger mot spreiing av smitte. Det er fleire fullvaksinerte som blir smitta, men det er veldig, veldig få som no blir alvorleg sjuke. For dei som er fullvaksinerte, og som ikkje har nedsett immunforsvar, vil covid-19 sjukdom ikkje vere meir farleg enn ein «vanleg» luftvegsinfeksjon. Og det er berre takka vere vaksinen.

– Kommunelege Jan Helge Dale er bekymra for at mange over 65 års alder ikkje har bestilt time til ein tredje dose. Ser ein ei auke i timebestillingane?

– Den risikogruppa som vi er særleg bekymra for er veldig godt vaksinert, og vi er kome godt i gang med å gje ein tredje vaksinedose til dei over 65. Prosenten av dei som har teke ein tredje dose i Måløy vil auke etter fellesvaksineringa komande onsdag. Vi får nok ikkje like god dekning på den tredje dosen som på dei to første, men vi håpar no at folk bestiller seg time og beskyttar seg.

Nordgård kan bekrefte at den nye Omikron-varianten av viruset ikkje er oppdaga i Kinn kommune.

– Det er ikkje noko bekrefta tilfelle av Omikron-varianten her, men vi meiner det berre er eit tidsspørsmål før det første tilfellet kjem. Sånn som det ser ut per i dag vil ein fullvaksinert befolkning tole dette viruset godt, akkurat som vi såg med Delta-varianten, seier han, og legg til:

– Det er vaksinen som reddar oss no. Hadde vi ikkje hatt så god vaksinedekning hadde dette blitt ei veldig trasig jul for oss alle.