Sidsel Kongsvik om reversering

Har partiet ditt et standpunkt på reversering av Kinn?

Kinn Sp har heile vegen vore i mot samanslåinga til Kinn kommune. Vi gjekk likevel inn i kommunestyre i 2019 med eit føremål å gjere det beste ut av det. Det har vore svært krevjande, og mange av dei spådommane vi kom med forut for samanslåinga har dessverre synt seg å slå til. Vi meinar at at både kommunesamanslåing og evt reversering er ei så viktig og stor sak, som påverkar alle, at innbyggjarane våre har rett til å bli hørt i denne saka. Vi ønskjer difor ei folkerøysting, og resultatet av denne skal sjølvsagt følgast, uavhengig av om det vert Ja eller Nei til reversering. Noko anna vil være udemokratisk.

Men vi er opptekne av at ein ikkje skal gjere same feilen som ved samanslåinga. Nemlig å vedta dette på manglande grunnlag. Ber vi kommunaldepartementet og fylkesmannen om ei skikkelig utgreiing vil vi få eit grundig grunnlag for å fatte eit vedtak. Ut frå det tenkjer eg at ei gjennom ei folkerøysting ikkje kan spørje om «for» eller «mot» reversering, men om ein ønskjer å be direktoratet om ei utgreiing med tanke på reversering.





Skal partiet ditt diskutere hvor en står på reversering av Kinn? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke?

Reversering av Kinn har vore eit tema på både medlemsmøter, styremøter og gruppemøter i partiet tidligare. Det er ikkje planlagt noko ytterligare møte ang dette. Det er sjølvsagt individuelle synstpunkt også blant våre medlemmer, men inntrykket er at eit fleirtal ikkje ønskjer Kinn kommune.





Hvordan er holdningene til Kinn og reversering fordelt i partiet per nå?

Kommunestyregruppa vår og styret i Kinn Sp er samla i denne saka





Er spørsmålet om reversering/ folkeavstemning til hinder for det politiske arbeidet? Hvis ja, hvordan?

Kinn kommune vart til mot fleirtalet i Vågsøy sin vilje. I Flora fekk dei ikkje ein gong seie si meining. Eg meinar at vi no må få ro rundt saka, og gå vidare enten som ein eller to kommunar. Eg trur at den einaste måten å få dette til på er gjennom ei folkerøysting, og at folk blir høyrt og respektert. Ein kan ikkje tie folk i hjel. Så lenge ein er Kinn kommune må vi politikara sjølvsagt gjere det beste ut av det, men det går an å ha to tankar i hovudet samtidig.