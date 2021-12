To elevar til er smitta – ber føresette om å vere merksame på symptom

Nyheter

– Ved Nordfjordeid skule var ein frå tidlegare i veka kjent med at fire elevar var smitta. Dette var to elevar i klasse 6A, ein elev i klasse 3B og ein elev i klasse 1C. Onsdag kveld og torsdag har ein ny elev i klasse 6A og ein ny elev i klasse 3B fått påvist smitte, opplyser kommunen.

Medelevar i dei aktuelle klassane skal framleis observerast, og testast og haldast heime om dei utviklar symptom.

– Ein av elevane som no har fått påvist smitte har også vore i SFO dei siste dagane. Vi oppmodar derfor føresette til elevar også i SFO om å vere oppmerksame på symptom i tida framover og ha lav terskel for å teste barna og halde dei heime om dei utviklar symptom.

12 personar covid-19-smitta etter eit arrangement – blant anna fire skulebarn Tysdag ettermiddag fekk fem personar på Nordfjordeid påvist covid-19-smitte ved bruk av hurtigtest. Alle dei fem er i same husstand. Tysdag kveld og onsdag morgon har ein kartlagt og testa nærkontaktar. Det er inga kjent kopling til dei fem smitta ved Hogatunet, opplyser kommunen.

Den generelle smittesituasjonen

Den siste veka har ein avdekka mindre utbrot av smitte i enkelte miljø. I tillegg har det over tid vore nokre enkelttilfelle av smitte i Stad kommune.

– Desse vert også følgt opp etter gjeldande retningslinjer for isolasjon og tiltak for nærkontaktar. Det er ikkje haldepunkt for utbreidd «villsmitte» i lokalmiljøa i kommunen, men vi ser at smitten kan finne ulike vegar og at også fullvaksinerte kan verte smitta. Vi må vere budde på at covid-19-smitte i noko grad vil finnast i kommunen i tida framover. Derfor er det svært viktig at folk testar seg og held seg heime ved symptom. Dette gjeld også fullvaksinerte. På denne måten kan mogeleg covid-19-smitte oppdagast tidleg og ein kan førebygge vidare spreiing av viruset, skriv kommunen.

– Det er nasjonale anbefalingar og reglar som gjeld i Stad kommune, og vi oppmodar alle om å følgje desse.