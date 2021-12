Ville gå vekk frå avtalen og innføre eigedomsskatt for å kome i mål med budsjettet

Nyheter

– Det vi har gått gjennom dei siste månadene er det som er minst kjekt med å vere lokalpolitikar, og i år er det nesten verre enn nokon gong. (...) Vi må ta innover oss realitetane, for det er ei betydeleg økonomisk utfordring vi er i, og verre blir det i åra som kjem. Det har vore gjentatt gong etter gong, men det går ikkje over av seg sjølv, sa varaordførar Siri Sandvik under torsdagens møte i finansutvalet.