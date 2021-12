Den aukande smitten i samfunnet har prega nyheitsbildet

Nyheter

Flest ville lese saka som handla om at fleire elevar ved Måløy vidaregåande skule hadde fått påvist smitte. Konstituert rektor ved skulen, Hallgeir Hansen, sende tysdag kveld ut melding til alle elevar om at dei måtta halde seg heime om dei hadde symptom og teste seg meg hurtigtest.

Saka som blei nest mest lest handla om ein barnehage i Vanylven kommune. Der hadde ein av dei tilsette testa positivt for viruset, noko som gjorde at heile 65 personar måtte testast for viruset laurdag.

– Det vil bli organisert testing laurdag av alle tilsette, og vi oppfordrar også til at barn i barnehagen testar seg, eventuelt også foreldre, sa kommuneoverlege Cecilie Oppedal.

Saka som kom på tredjeplass på lista, handla om at 12 personar som hadde fått påvist smitte etter å ha delteke på eit arrangement på Nordfjordeid torsdag 25. november.

Andre saker som mange las denne veka var desse:

Ein tilsett og fire bebuarar ved omsorgssenteret har fått påvist korona

Tre nye smittetilfeller – smitteveien kjent

«Eg oppmodar det politiske miljøet i Kinn til å våge å ta denne omkampen»

To elevar til er smitta – ber føresette om å vere merksame på symptom

«Reversering av Kinn vil vere ein skandale»