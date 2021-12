Kommunen kan bli granska etter at ei kvinne tok livet sitt etter å ha blitt forlate heime aleine

Nyheter

Det er NRK som i ein lengre sak skriv om den tragiske skjebnen til Anne Kari, som hadde vore plaga med angst heile sitt vaksne liv.

Ho hadde ofte besøk av politi og helsevesen etter at ho flytta frå Nordland til Salt i Stad kommune. Politiet varsla fylkeslegen, og naboar var bekymra for kvinna. Etter ein utagerande episode i desember fjor, blei kvinna pågripen og køyrt til legevakta.

Her enda ho opp som ein kasteball mellom Bergen fengsel, Haukeland sjukehus, Sandviken sjukehus og sjukehuset i Førde. Fengselet meinte ho var for sjuk til å vere der, Sandviken sjukehus ville tvangsinnlegge henne, men meinte ho høyrde til i Førde. Men ved psykiatrisk avdeling Helse Førde blei situasjonen vurdert annleis. Dei såg ikkje grunnlag for tvangsinnlegging, og Anne Kari blei derfor tatt med til Bergen for å framstillast for varetekt.

– Det var naudsynt å fengsle Anne Kari for å hindre henne i å gjere nye straffbare handlingar. Retten meinte også at ho ikkje fekk eit tilfredsstillande tilbod utanfor fengselet. Avgjerda vart tatt trass i at retten sa at «framleis varetektsfengsling vil kunne forverre den sikta si psykiske helse», skriv NRK.

I fem veker blei Anne Kari flytta sju gongar mellom dei fire institusjonane. I perioden prøve ho å ta sitt eige liv ni gongar.

Då Anne Kari endeleg fekk kome heim, var ho så dårleg at ho blei frakta heim i ambulanse, med politieskorte. Elleve dagar seinare var ho død.

Kommunalt ansvar

Då Anne Kari blei sendt heim var det Stad kommune som hadde ansvar for å hjelpe henne. Dei hadde eit møte for å planlegge tilbodet, og dei hadde kontakt med henne etter at ho kom heim. Kommunedirektør Aslaug Krogsæter i Stad kommune skreiv dette til NRK:

– Ho fekk tilbod om hjelp og oppfølging, men ho tok ikkje imot hjelpa på dei premissane som var lagde.

Kommunen ville nemleg at Anne Kari skulle kome til legesenteret, men ho ville ikkje, og fekk dermed ikkje tilgang til viktig medisin.

Anne Kari sin advokat meiner det er ein skandale at ho reelt sett blei overlaten til seg sjølv, og stiller spørsmål ved kor tid ein skal kunne bruke tvang.

Sogn og Fjordane er blant kommunane i Norge som sjeldnast bruker tvang.