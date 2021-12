Elleve nye smittetilfeller i kommunen

Nyheter

– Jeg fikk bekreftet elleve positive prøver i Kinn kommune i løpet av helgen, sier kommuneoverlege Kjell Arne Nordgård til Fjordenes Tidende.

Han sier det generelt er en økning i folk som tester positivt på hjemmetester.

– Smitten vi ser i kommunen nå får ikke de store konsekvensene, men de konsekvensene som kommer havner gjerne på skoler, som for eksempel Skavøypoll skule, der en har fått positivt utslag på en hjemmetest. Kartleggingen vi har gjort nå viser at det er kun én elev som har testet positivt. Det er veldig betryggende at det ikke er funnet flere positive tester blant elevene. Alt blir jo nå bekreftet eller avkreftet med laboratorieprøver, men vi kjører også en ny runde med testing av elevene onsdag, sier Nordgård.

– Så dette påvirker ikke driften av Skavøypoll skule?

– Nei, hverdagen går som vanlig. Jeg tenker at det er forsvarlig å opprettholde en normal skolehverdag for elevene. Det er viktig for dem.

Kommuneoverlegen sier han ikke er urolig.

– Det er ikke grunn til spesiell uro, men det er klart at en skal være litt oppmerksom om en får symptom på luftveissykdom, og da være snar med å teste seg. Det vi opplever i disse dager er en påminnelse om at smitten vil være blant oss fremover, og desto viktigere er det å vaksinere seg.

– Har helsetjenesten i kommunen gratis hjemmetester for covid-19 tilgjengelig?

– Hvis en har symptom, eller har vært i en nærkontakt-situasjon, kan en kontakte legekontoret sitt for å avtale å få hentet ut hjemmetester. Hvis en ikke har symptom eller har vært i en nærkontakt-situasjon, må en kjøpe hjemmetester selv på apoteket.