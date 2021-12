Har oppdaga koronasmitte på barneskulen

Nyheter

– Det har vore smitte på desse trinna og då er rutinene at elevane tar hurtigtestar, men fortset å gå på skule dersom testane er negative og dersom elevane ikkje har symptom. Er der nokre nye positive testar, må vi ta nye hurtigtestar, seier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale.

Han fortel at rutinane no er å ta hurtigtest første dag på skulen og så ein ny om lag to dagar etter på igjen. Det har blitt tatt hurtigtestar i går kveld og i dag tidleg knytt til smitten på Skavøypoll skule.

Fekk melding søndag

I følgje rektor ved Skavøypoll skule, Viviann Midtbø, fekk føresette til elevar melding om smitten søndag, at det var ein person som var blitt smitta, og at føresette til elevar i 1. til 4. trinn kunne hente hurtigtestar allereie då dersom dei ønskte det.

– Eg fekk melding om smitten søndag kveld og reiste til jobb der vi fekk lagt ut mange testar. Eg sende deretter melding til føresette om at dei som ville, kunne komme allereie søndag kveld for å hente. Og då kom veldig mange som ville teste ungane sine, seier ho.

Ein til har testa positivt

I tillegg fekk resten av elevane og dei tilsette testa seg måndag morgon. Av hurtigtestane er det kome éin ny positiv test, i følgje rektoren.

Ho fortel også at dei har rigga opp eit lite testkontor i kjellaren på skulen der dei har laga testpakkar til familiane.

– Alle får med seg to testar heim til kvart barn og så legg eg ut informasjon om at vi oppmodar alle til å teste seg. Foreldra er veldig engasjerte og positivt innstilte til å teste barna sine, seier Midtbø.

– Berre eit tidsspørsmål

– Det er jo slik det er. Vi har jo smitte rundt oss på alle plassar no. Det er berre eit tidsspørsmål før det kjem til fleire skular, seier Jan Helge Dale.

– Sidan alle elevane i 1. til 4. no blir oppmoda om å ta hurtigtestar, vil det seie at det er smitte på alle desse trinna?

- Nei, det betyr ikkje nødvendigvis det. Det kan jo vere tilsette som går innom dei fire trinna også. Det det betyr er at det har vore smitte i klassane, seier Dale, utan å ville gå inn på om det er elevar eller tilsette som er smitta.

Dale opplever at folk er flinke til å teste seg og til melde i frå. Og det fører til at ein klarer å halde ein viss oversikt over situasjonen. Dale seier at det per måndag morgon ikkje er rapportert om ny smitte på andre institusjonar som barnehagar og skular i Måløy-området.