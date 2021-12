Meiner kommunedirektøren har gått for langt om folkeavstemming om Kinn: – Det heng jo ikkje på greip

Stortingspolitikar Erling Sande (Sp) meiner kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, gjekk for langt i fredagsbrevet der han kommenterte kva han ville gjere med ein situasjon der det no kan vere reell fare for at kommunestyret blir nøydde til å be om reversering.