Har hatt mindre utbrot, men vil ikkje kalle det villsmitte

Nyheter

– Den siste veka har ein avdekka mindre utbrot av smitte i enkelte miljø. I tillegg har det over tid vore nokre enkelttilfelle av smitte i kommunen. Desse vert også følgt opp etter gjeldande retningslinjer for isolasjon og tiltak for nærkontaktar, seier Vedeld, som meiner det ikkje er haldepunkt for utbreidd «villsmitte» i lokalmiljøa i kommunen.