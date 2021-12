Sju nye positive i Kinn – fem av dei i Måløy

Nyheter

– Vi har fått bekrefta fem nye tilfeller i Måløy-regionen og totalt sju i kommunen, og alle desse er forventa. Så det skaper ikkje nokon ytterlegare problem eller utfordringar. Det er folk som har testa seg og har halde seg i isolasjon i påvente av å få bekrefting på heimetesten dei har tatt.

I følgje Nordgård er det betryggande at det ikkje er noko vidare smitte knytt til Skavøypoll skule enn det som er kjent.

– Vi har sporadisk smitte i kommunen og dei som er smitta i kommunen er stort sett lettare forkjøla utan at det skaper noko vidare bekymring.

Ein smitta på institusjon

– Vi har ein postiv på ein institusjon i Eikefjord som det no blir testa rundt, og tiltak rundt denne personen. Det er ein bebuar som har testa positivt med ukjent smitteveg. Vi har førebels ikkje fått nokre positive prøver utover denne bebuaren.

Nordgård seier at til tross for det som kan verke som høge tal på smitta, har dei låge skuldrar og det er få konsekvensar for innbyggarane i kommunen.