Har fått over 100 avbestillingar og kjem til å merke skjenkestoppen

Øyvind Bjørlo ved Magnifikk og Bankkjellaren Bar og Gjestestove fortel at Magnifikk har fått inn over 100 avbestillingar, og at dei i jula vil merke skjenkestoppen ved midnatt. Mange av juleborda vil likevel gå som planlagt, og Bjørlo oppmodar folk om å kose seg ute.