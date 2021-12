Kommunestyremøta blir digitale på grunn av smittesituasjonen

Nyheter

Det blir eit informasjonsmøtet om mogleg reversering av Kinn ved kommunedirektør Terje Heggheim og Statsforvaltaren. Det var etter at Kinn Høgre snudde i folkeavstemmingssaka og antyda at dei ville høyre på folket om dei kravde folkeavstemming, har debatten om Kinn pressa seg fram. På informasjonsmøtet fredag vil ein få vite meir om konsekvensane av å gå inn i ein slik prosess og for å diskutere korleis ein går vidare.