Foreldrene har et inderlig ønske om at brakkeskolen ikke blir permanent: – Prioriter ny barneskole

FAU ved Skram skole er bekymret for at Skram skole blir utsatt, og at prosjektet med å bygge ny skole ikke kommer med i budsjettet. De håper politikerne ikke gjør en midlertidlig løsning som har mange utfordringer, permanent.