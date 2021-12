– Det blir litt feil om ei snarleg folkerøysting skal handle om ja eller nei til Kinn

Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) seier at Senterpartiet skal lytte til folket, men meiner at det er for tidleg å gjennomføre ei folkerøysting der spørsmålet er ja eller nei til reversering av Kinn kommune.