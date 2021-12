Nyheter

– Utviklinga dei siste vekene viser at vi kan kome i ein situasjon der vi får ei rådgjevande folkerøysting, og det er kome signal frå ulike parti om at dei vil følge rådet frå ei slik folkeavstemming. Det er viktig at vi no får nokre avklaringar, starta Heggheim med i det første innlegget sitt til Kinn kommunestyre fredag.