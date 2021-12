Har tru på at Kinn kan pense seg inn på eit spor som kan skape meir entusiasme

Arne Kråkenes, tidlegare lokalpolitikar i Vågsøy, reagerer på at reverseringsspørsmålet no blir sak i kommunestyret. Sjølv om det er ting han meiner bør gjerast betre og endrast, støttar han Kinn kommune, og meiner det er grep ein kan gjere for å snu skuta.