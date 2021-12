I dag står reversering av Kinn kommune på agendaen. Følg møtet her

Nyheter

Det er kommunedirektør Terje Heggheim og Statsforvalteren som holder møtet.

Kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte om mogleg reversering av Kinn Kinn kommune kallar kommunestyrepolitakarane inn til ekstraordinært kommunestyremøte fredag 10. desember. Den einaste saka på agendaen er mogleg reversering av Kinn.

Debatten om reverseringsspørsmålet har presset seg fram etter at Kinn Høyre snudde i saken om folkeavstemning, og fredagens møte blir et informasjonsmøte for å høre mer om konsekvensene av å gå inn i en slik prosess og en diskusjon om veien videre.

Kinn Høgre: – Om det kjem eit krav om folkeavstemming, skal vi respektere det Kinn Høgre hadde saka om folkerøysting om ei eventuell oppløysing av Kinn kommune oppe på årsmøtet tirsdag kveld. Dei seier dei skal respektere ei folkerøysting, om det kjem krav om det.

Kommunedirektør Heggheim har varslet både statsforvalter og departement om at han mener at uvissheten i denne situasjonen er uforsvarlig for en kommune som går inn i både budsjettprosess med felles investeringer og nedbemanninger som kanskje ikke blir felles.

Møtet starter klokken 09.00 fredag, og gjennomføres digitalt.

