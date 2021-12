Lokalt forlag frifunne for påstandar om å ha oppfordra til å forstyrre privatlivets fred

Eit søskenpar i Sunnfjord saksøkte Selja forlag fordi dei ikkje ønskte at garden dei eig skulle vere med i boka «Opptur i Indre Sunnfjord» som kom ut på forlaget for tre år sidan. No er forlaget frikjent av retten.