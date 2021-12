Her er reverseringsspørsmålene politikerne i Kinn stilte, og svarene de fikk: – Ingen praksis og ingen enkle svar

Nyheter

Det var kommunedirektør Terje Heggheim som hadde kalt inn til møtet fordi han mente det var viktig å få mer klarhet i spørsmålene rundt mulighetene for, og de praktiske konsekvensene av, en mulig oppløsningsprosess, i og med at kommunebudsjettet for 2022 skal vedtas tirsdag 16. desember.