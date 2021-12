Dette sparer kommunen på å ha eitt kjøkken

Nyheter

Politikarane vil bli orienterte om prosessen frå Agenda Kaupang-rapporten føreslo det som eitt av tiltaka, via samlingar med kommuneleiinga, stabar, tenesteleiarar og tillitsvalde der rekneskap, styringstal og ulike organisasjonsmodellar blei presentert og drøfta, til det blei delt inn i arbeidsgrupper knytt til dei ulike områda i kommunen.

Kommunen sitt reknestykke

Ved å avvikle kjøkkenet i Måløy, vil ein spare lønnskostnadane knytt til stillingane på kjøkkenet. Tenesta har fått redusert driftsramme for 2022 med kr 3.638.086 kroner. Grunnlaget for denne reduksjonen er budsjett for kjøkken Måløy for 2021:

Men sidan ein må kompensere for ei 75 prosent stilling som skulle bli overført til reinhald, vil 450.000 kroner av dette beløpet måtte trekkast frå. Reell rammereduksjon er derfor 3.188.086 kroner.

I tillegg vil ein som ein direkte konsekvens av nedlegginga av kjøkkenet måtte kjøpe maten til bebuarane på Kulatoppen frå Bordgleder. Institusjonen har 43 bebuarar, og avtalt pris er kr. 176,98 pr fullkostmåltid. Dette vil på eit år då bli 2.777.701 kroner.

Ledig kapasitet

Bordgleder har vise at dei kan utnytte ledig kapasitet i produksjonslinja si og levere mat til institusjonane i Florø til ein lågare pris enn før. Fram til no har institusjonane i Florø betalt 230 kroner per fullkostmåltid. Ny framforhandla pris er kr. 176,98 per fullkostmåltid. Det tilsvarar ein prisreduksjon per pasient per døgn på 53 kroner. For 92 pasientar på dei to instituasjonane vil dette utgjere ein årleg reduksjon på 1.780.411 kroner.

Dei kan dermed sette opp følgjande reknestykke:

Talet knytt samla rammereduksjon på 2.190.796 kroner avvik noko frå det som var presentert i HSO-utvalet i november.

– Då vart det stipulert ein rammereduksjon på cirka 1.7 million kroner. Grunnen til dette avviket er at tidlegare stipulat var basert på rekneskapstal for 2019, i tillegg til at auke i tal pasientar på Florø omsorgsenter (fem pasientar på ny avdeling) påverkar reknestykket i høve lågare pris på matinnkjøp, står det i sakspapira.

Praktiske endringar

I orienteringa for kommunestyret er ein også innom dei praktiske endringane som prosjektgruppa sin rapport har skildra.

– I risikovurdering og kvalitetssikring er det i prosjektet lagt stor vekt på deltaking, involvering, rapportering og informasjon både oppover i organisasjonen til prosjekteigar og nedover i organisasjonen til leiarar, tilsette og tillitsvalde, står det i sakspapira.

Bordgleder tok over matproduksjonen 1. desember.