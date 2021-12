Pass på trampolinen og sjekk om båten er godt fortøydd: No skal det blåse opp

Nyheter

I Måløy-området skal det blåse opp frå morgonen av med høgast kraft i vindkasta litt utpå ettermiddagen. Rundt klokka 17 tysdag er det meldt stiv kuling, men kasta vil på det meste kome opp i 31 meter per sekund, meiner meteorologane.

Ved Kråkenes fyr er det på same tid meldt liten storm med orkan, 32 meter per sekund, i kasta.

På Stadlandet er det meldt opp til 29 meter i kasta, og på Vestkapp er det i perioden frå klokka 15 til 18 meldt 35 meter per sekund i kasta. I Kalvåg er det meldt 29 meter per sekund i kasta.

Vestkapp, Måløy-området og Kråkenes er blant dei områda som får den sterkaste vinden, men mønsteret er det same langs kysten.

Meteorologane har derfor sendt ut eit gult farevarsel.

– Frå måndag kveld ser ein sørvest stiv kuling 15 m/s, som natt til tysdag er forbigåande minkande i sør. Tysdag formiddag aukar dette til sørleg sterk kuling 20 m/s, sørvest opp i full storm 25 m/s ved Stad, skriv dei.

Rådet er å ikkje dra ut i småbåt, for bølgene kan vere høge og vinden sterk. Det skal også regne kraftig midt på dagen.

Indre strok får ikkje kjenne vinden på same måte. På Nordfjordeid er det meldt flau vind 1–2 meter per sekund, og opp til 10–11 meter per sekund i kasta. Men regne skal det der også.

Sjekk om Måløybrua er open eller følg med på vêret på både Kråkenes fyr, Vestkapp, Nave hjortefarm og på Nordfjordeid på Fjordenes Tidende sine webkamera eller ved å laste ned gratisappen Vindvarsler.