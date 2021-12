Varsler snarlig avklaring på CF-medisin: Det gir Ellen håp

Nyheter

– Endelig! Det gir håp om at jeg kan få forlenget livet neste år, sier hun til VG, som er den avisen som har fulgt Ellens kamp mot sykdommen cystisk fibrose.

Ellen har bare 22 prosent lungekapasitet igjen og et amerikansk legemiddel har vist seg å ha svært god effekt. Men fram til nå har det norske organet Beslutningsforum ment at prisen har vært for høy.

CF-sjuke Ellen har fått fire avslag på kostbar, livsforlengande medisin. Det klarer ikkje søskenbarnet Ragnhild å sitte stille og sjå på Ellen Winther (45) frå Svelgen har cystisk fibrose og berre 22 prosent lungekapasitet igjen. Ho har no fått sitt fjerde avslag frå Helse Førde på søknad om å få prøve eit amerikansk legemiddel som heiter Kaftrio i seks månadar.

Etter et møte i Beslutningsforum mandag ber Beslutningsforum Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på Kaftrio. Kaftrio er navnet på pillen, som i det åpne markedet koster 2,8 millioner kroner i året å kjøpe på apotek.

Det er forventet at prisen vil bli vesentlig lavere når forumet forhandler for flere hundre pasienter, skriver VG.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er optimistisk. I et skriftlig svar på et spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug, svarer hun:

– Jeg er orientert om at metodevurderingen for Kaftrio er i sluttfasen og forventes ferdigstilt i løpet av 1–2 uker.

– Det er viktig at Beslutningsforum og produsenten Vertex nå viser ansvar og ikke lenger holder oss på pinebenken, sier Winther til VG, og viser til at Nederland nå også har godkjent medikamentet.

Søskenbarnet til Ellen, Ragnhild Winther, har starta en spleis for å prøve å sikre at Ellen får muligheten til å teste det viktige legemiddelet om ikkje andre vegar skulle før fram.