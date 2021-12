Vil gjenopprette kjøkkendriften i Måløy

Nyheter

– Vi i Rødt foreslår i vårt budsjettforslag å opprette kjøkkendriften igjen i Måløy. Dette gjør vi som en konsekvens av de rapporter og den informasjon vi har innhentet. Selv om vi synes vi leverer et godt budsjett er vi innforstått med at det trolig ikke vil få flertall tirsdag. Derfor sender vi her våre tanker rundt kjøkkenet, i håp om at andre partier kan tenke seg å ta inn kjøkkenet i sine budsjett.