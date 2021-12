Fire lastebilførarar fekk køyreforbod for ulovlege dekk og andre manglar

Nyheter

Statens vegvesen sine kontrollørar fann fleire manglar då dei onsdag hadde kontroll av tyngre køyretøy i Nordfjord.

Eit større køyretøy hadde to ulovlege og utslitne dekk. Her fekk føraren eit gebyr på 4.000 kroner.

Tre køyretøy fekk bruksforbod for manglande underkøyringshinder og dårleg smurt svingskive. Forholda måtte utbetrast før dei fekk lov å køyre vidare, opplyser Statens vegvesen.

Eit køyretøy hadde utgått dato for kalibrering av skrivaren. Dette førte til at firmaet som eig køyretøyet blir meld til politiet. Køyretøyet vart følgd til verkstad for kalibrering av skrivaren.

Føraren av dette vogntoget hadde i tillegg eit grovt brot på køyre og kviletidsregelverket. Føraren fekk 1.000 kroner i bot. I tillegg fekk firmaet 2.000 kroner i bot for forholdet.

Det vart skrive tre mangellappar på tekniske forhold, lys underkøyringshinder r og svingskive, opplyser Statens vegvesen.