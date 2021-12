Nå blir det rimelegare og enklare å ta bussen i gamle Sogn og Fjordane

Nyheter

– Eg er veldig glad for at vi endeleg får inkludert gamle Sogn og Fjordane i billetterings- og prissystemet som alle dei store byane og regionane i Noreg nyttar. Mens ein i gamle Sogn og Fjordane har hatt prising basert på kilometer, så går ein no over til pris per sone innanfor ei viss tid. Dette inneber at deler fylket inn i geografiske soner, og at ein kan reise fritt innanfor ei sone i den tida billetten gjeld, med påslag om ein passerer ei sone, seier Marthe Hammer, gruppeleiar for SV på fylkestinget i Vestland.