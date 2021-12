Ny koalisjon vedtok kontroversielt budsjettforslag

Ein time på overtid var kommunestyret i Stad til slutt einige om budsjettet for 2022 og handlingsplanen for 2022–2025. Eitt av punkta det vart stemt over førte til delvis amper stemning under debatten, nemleg ønsket om å greie ut ein reduksjon av formuesskatten etter modell av Bø i Vesterålen.