Omikron: – Det er lovende at tallene tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom

Nyheter

Han sier at tiltakene nå handler om å begrense den sterkt økende smitten, slik at en unngår de store toppene med sykdom som belaster helsevesenet.

– Jo flere som blir smittet totalt sett, til større blir risikoen for alle som er i risikogrupper. En må huske at det finnes enkelte som ikke har mulighet til beskytte seg med en vaksine.

– Det blir snakket om at Omikron-smitten kan eksplodere, med dobling av tilfeller annenhver dag, tror du dette er sannsynlig?

– Det er usikkert. Det som Folkehelseinstituttet vet er at dersom en ikke hadde innført tiltak, ville smitten økt veldig, men en forventer at både tiltakene, og det at det snart er juleferie, vil bremse smitten i samfunnet. Vi vil få økt sykdomsbyrde og dødelighet hvis smitten øker i sårbare grupper. Det er en viktig grunn til at det er innført tiltak.

– Smitten vil nå omtrent alle

Nordgård mener at smitten før eller senere vil nå omtrent alle.

– Vi må nok regne med at nesten alle innbyggere i Norge vil komme i kontakt med koronaviruset, og da står en ekstremt mye bedre rustet med vaksine. Det er flere uvaksinerte personer i yngre alder som har blitt alvorlig syke i denne runden, sier Nordgård, som igjen oppfordrer folk til å vaksinere seg, også med tredjegangsdosen, for de gruppene der det er åpnet for å bestille time til en oppfriskningsdose.