Nyheter

På fredag melder Yr.no at det så å si skal regne hele dagen. Det kommer trolig til å blåse til stiv kuling ved Stad. Temperaturene vil ligge på rundt 8 til 10 grader i Nordfjord.

Meteorologene melder om relativt likt vær på lørdag som på fredag, men det kan trolig blåse opp til stiv kuling ved Stad.

På søndag er det mulig at sola titter fram et par timer på formiddagen, men ellers vil det være enkelte regnbyer i Nordfjord. Det kan også komme snøbyger over 200–400 meter.