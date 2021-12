Har du planer om å selge boligen din? Da bør du få med deg disse nye reglene

Nyheter

– Lovendringen vil også føre til at bygningssakkyndig – eller takstmann som det heter på folkemunne – vil fokusere langt mer på å dokumentere feil og mangler, forklarer visepresident Jon-Aage Bjørnholt som er takstingeniør Nordfjord Takst & Consulting AS og visepresident i Norsk takst, bransjeorganisasjonen for landets takstforetak.