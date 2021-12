Smittefaren: – Studenter bør komme hjem til jul. Det er viktig å se familien sin

Nyheter

Han mener det handler om å passe på og være oppmerksom.

– Om du kjenner symptomer, ta kontakt med legekontoret for å få hentet ut en hjemmetest, og hold avstand til andre ved symptomer på sykdom, til du har fått svar på hjemmetesten, sier han.

Og om en vet at en kommer fra et miljø med mye smitte, må en være enda mer oppmerksom. Ellers gjelder de nasjonale reglene og anbefalingene i forhold til antall personer som kan samles hjemme.

– Hva tenker du om koronasituasjonen i tiden fremover?

– Vi er godt rustet til å takle pandemier og andre utbrudd av smitte i Norge. Det har å gjøre med måten helsevesenet er organisert på, med spredt befolkning, få personer under samme tak og tillit til myndighetene. I en vanlig sesonginfluensa blir gjerne 20 prosent av befolkningen smittet. Det er ennå et stykke fram dit med covid-19, men jeg håper at også covid-19 etter hvert vil føye seg inn i den gruppen av sykdommer som vi er mer vant med. Men vi er ikke der ennå.