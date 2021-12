Fikk påvirke kronprinsen til å tenke på ungdommers psykiske helse

Nyheter

– Flyt er et opplegg fra Kronprinsparets fond hvor jeg og andre som er engasjert i Flyt har møttest hver torsdag denne høsten og et par ganger i måneden på våren i forfjor å snakke om forskjellige temaer som for eksempel hvordan unge skal takle videregående, livet videre, hvordan en kan bli mer trygg på seg selv og de valgene vi skal ta i framtiden, sier Myklebust.