Foreldra føler seg motlause og skuffa

Foreldreutvalet ved Skram skole har sidan det blei kjent at det ikkje var sett av pengar til Skram skole i det vedtatte budsjettet diskutert korleis dei kan nå fram til politikarane. – Eg er redd for at engasjementet foreldra har hatt for skulen stoppar opp, seier Marit Otneim som er leiar i FAU ved skulen.