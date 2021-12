Inviterer til digital og gratis julegudstjeneste på julaften

Nyheter

– Det er et fantastisk fint tilbud når situasjonen er slik den er. Det er jo ikke det samme som å være i fellesskapet og få synge av full hals, men det er fint å kunne gi et slik tilbud likevel, sier Kari Leine Balog, vikarprest for sogneprest Mari Saltkjel som for tida er bortreist.

Den digitale gudstjenesten blir en litt kortere variant, en «minigudstjeneste», og den vil bli lagt ut som åpen sak på fjt.no på julaften kl. 12, og den vil bli liggende tilgjengelig hele dagen og videre inn i julehelga.

– Det som er så fint er at alt blir lokalt siden det blir spilt inn her i Sør-Vågsøy kirke. Da kan folk se gudstjeneste fra kirken de hører til, smiler Balog.

Preken om juletreet

Temaet i prekenen Balog skal holde er juletreet.

– Jeg skal snakke om juletreet. Er det noe i juleevangeliet som gjør det naturlig at vi plutselig tar et tre inn i stua og pynter det? Det er jo en merkelig kombinasjon – det med stallen i Betlehem og et tre midt i stua med pynt på.

I tillegg vil en også kunne få høre både musikk og sang. Men hvem dette er skal være en overraskelse.

– Vi vil ikke røpe så altfor mye, smiler Balog.

Ville være med på dugnaden

Bjarne Eldevik står for filmingen av gudstjenesten.

– Jeg er glad for å kunne være med på dette som en dugnad koronatiden da alt er nedstengt. Jeg synes det er gøy å kunne være med å bidra med dette slik at folk får se julegudstjeneste selv om de ikke kan gå i kirken, sier Eldevik.

Det har vært utfordrende å laget et skikkelig opplegg rundt den digitale julegudstjenesten.

– Det er mange som er positive og som ønsker å bidra i denne gudstjenesten, men på grunn av koronareglene har det vært litt utfordrende å få det til, sier han og legger til:

– Men det blir en veldig fin minigudstjeneste likevel!

Begrensninger og påmelding

De nye restriksjonene sier det ikke er lov til å være mer enn 50 personer i kirken under gudstjenestene.

– Vi kommer til å ha gudstjeneste både på julaften, første og andre juledag, samt første og andre nyttårsdag, men med begrensninger på antall gjester, sier Galina Kvalheim, kirketjener og sekretær.

Og vil en være i kirken under selve julegudstjenesten på julaften må en melde seg på.

– I fjor ringte folk for å melde seg på og det fungerte veldig fint, så på julegudstjenesten i år må en gjøre det samme, sier Kvalheim.

I fjor var det folk som sto på venteliste, og om det var noen som meldte avbud ringte Kvalheim til de neste på listen.

– Men det var folk som hadde meldt seg på som ikke møtte opp i kirken. Så jeg vil oppfordre folk som har meldt som på, som plutselig ikke får mulighet til å komme likevel, om å melde fra til oss slik at vi kan kontakte de neste på ventelistene.