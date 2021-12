Lærarar ved skulen har ropt varsku i 20 år: – Vi føler oss svikta og lurt

Nyheter

– Utgangspunktet for at vi flytta skulen over til blant anna brakkeskulen, var manglande vedlikehald gjennom veldig mange år på Skram skole. Alternativet var aldri å fortsette å vere i skulebygninga i Måløy. Om nokon er i tvil om dette må dei sette seg inni tilstandsanalysen fra HR for der står det svart på kvitt kor dårlig det var, seier dei.